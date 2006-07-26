Бокс. Отменен бой Лейлы Али

Запланированные на 5 августа в Кейптауне бои чемпионки мира во втором среднем весе среди женщин Лейлы Али и известного тяжеловеса Джо Меси отменены из-за финансовых проблем.



Промоутер шоу Джо Маньяти оказался не в состоянии выплатить обещанный Али гонорар, вследствие чего чемпионка решила отказаться от участия в нем, и из-за того, что шоу лишилось своего главного поединка, все остальные бои были также отменены. Напомним, что Али должна была защищать свой титул против Гвендолин О'Нил, а Меси собирался встретиться с бразильским боксером Аденилсоном Родригесом, передает «Спорт Экспресс».