«Металургс»-«Динамо»: предматчевая пресс-конференция

26 июля 2006, 11:12

За сутки до начала матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Металургсом» и «Динамо» на лиепайском стадионе «Даугава» состоялась тренировка киевских футболистов. Перед ней в конференц-зале арены главные тренеры команд встретились с журналистами, ответив на вопросы представителей украинских и латышских СМИ, о чем передает пресс-служба ФК «Динамо (Киев)».

Первым на вопросы журналистов ответил главный тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко.

- Команда во вторник утром прибыла в Лиепаю, разместилась в гостинице и успела немного отдохнуть. В шесть вечера вышла на тренировку на поле стадиона, где в среду состоится игра. Есть проблемы с травмированными игроками, в особенности это касается центральных защитников. Слишком много их в нашем лазарете. Буду надеяться на большое желание молодых игроков показать свои претензии на место в основе.
В Латвию мы привезли 19 человек. Все они здоровы и готовы играть. Состав на игру определю непосредственно в день игры, проведя сегодняшнюю тренировку и переговорив с каждым из ребят.

- Проясните ситуацию по травмированным игрокам?

- Милевский получил небольшое повреждение и его мы решили поберечь. Сезон только начинается и нет смысла игроку выходить на поле не залечив до конца травму. Аналогично могу сказать про Саблича. Родриго из-за красной карточки в предыдущем еврокубковом матче пропустит завтрашнюю игру и две следующие. Маркович остался в Киеве из-за надрыва задней поверхности бедра. В сложившейся ситуации шанс получат другие игроки, который в силу разных причин не так часто выходят на поле. Пусть докажут, что они лучшие. В футболе это нормальная ситуация.

- Манздюк может составить пару в центре защиты Гавранчичу?

- Почему бы и нет? Он прошел два сбора с командой, сейчас мы его вызвали на игру с «Металургсом». На этом варианты построения защитной линии не исчерпываются. Можно перевести назад опорных полузащитников, есть и другие модели. Завтра увидите.

- Местные болельщики ждут появления на поле Верпаковскиса…

- Утвердительно смогу ответить после предматчевой тренировки. У него большая вероятность сыграть в этом матче.

Чуть позже на пресс-конференцию подошел именитый наставник «Металургса» Беньяминас Зелькявичус, сконцентрировав на себе внимание журналистов обеих стран.

- Силы команд неравные, но мы не собираемся выкидывать белый флаг. В Лиепаю не каждый день приезжает киевское «Динамо» и мы готовы к бою. Настраивать на него никого не надо. Нам выпали самые сильные соперники в первом и втором раундах квалификации. Посмотрели последнюю игру с «Черноморцем». У вас классная команда. Особо впечатляет тактика, расположение на поле игроков, их передвижение.
Первый раз Анатолия Демьяненко я увидел на сборах в 1979 или 1980 годах. Тогда Лобановский стоял на вышке у поля и громко руководил действиями игроков. Очень хорошо помню ту команду и рад, что сейчас «Металургс» будет играть с подопечными уже Демьяненко-тренера.

- Вы держите в секрете состав и тактику игры на матч?

- Когда у нас будет мяч, постараемся атаковать всей командой. Это правило современного футбола, которому следует «Динамо». У вас угроза исходит не только от Шацких. Могут забить Ребров, все полузащитники, фланговые игроки. Состав назову завтра, но выбор игроков у меня небольшой. Не сможет сыграть Иванов, из-за перебора желтых карточек отдохнет Зирнис.

- Первый матч в Лиепае – плюс или минус для вашей команды?

- Это лучше для «Металургса». В среду придут люди, наверняка соберется полный стадион. А проиграй мы крупно уже в первом матче, кому был бы интересен ответный?

- Можете сказать, что матч с «Динамо» является главным в сезоне для вашей команды?

- Конечно! И не только в нынешнем сезоне, а за все время существования клуба. Несколько лет назад мы встречались с «Шальке», но по титулам немцы несравнимы с «Динамо». Этой игры с нетерпением ждут в Лиепае и во всей Латвии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять