«Металургс»-«Динамо»: предматчевая пресс-конференция

За сутки до начала матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Металургсом» и «Динамо» на лиепайском стадионе «Даугава» состоялась тренировка киевских футболистов. Перед ней в конференц-зале арены главные тренеры команд встретились с журналистами, ответив на вопросы представителей украинских и латышских СМИ, о чем передает пресс-служба ФК «Динамо (Киев)».



Первым на вопросы журналистов ответил главный тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко.



- Команда во вторник утром прибыла в Лиепаю, разместилась в гостинице и успела немного отдохнуть. В шесть вечера вышла на тренировку на поле стадиона, где в среду состоится игра. Есть проблемы с травмированными игроками, в особенности это касается центральных защитников. Слишком много их в нашем лазарете. Буду надеяться на большое желание молодых игроков показать свои претензии на место в основе.

В Латвию мы привезли 19 человек. Все они здоровы и готовы играть. Состав на игру определю непосредственно в день игры, проведя сегодняшнюю тренировку и переговорив с каждым из ребят.



- Проясните ситуацию по травмированным игрокам?



- Милевский получил небольшое повреждение и его мы решили поберечь. Сезон только начинается и нет смысла игроку выходить на поле не залечив до конца травму. Аналогично могу сказать про Саблича. Родриго из-за красной карточки в предыдущем еврокубковом матче пропустит завтрашнюю игру и две следующие. Маркович остался в Киеве из-за надрыва задней поверхности бедра. В сложившейся ситуации шанс получат другие игроки, который в силу разных причин не так часто выходят на поле. Пусть докажут, что они лучшие. В футболе это нормальная ситуация.



- Манздюк может составить пару в центре защиты Гавранчичу?



- Почему бы и нет? Он прошел два сбора с командой, сейчас мы его вызвали на игру с «Металургсом». На этом варианты построения защитной линии не исчерпываются. Можно перевести назад опорных полузащитников, есть и другие модели. Завтра увидите.



- Местные болельщики ждут появления на поле Верпаковскиса…



- Утвердительно смогу ответить после предматчевой тренировки. У него большая вероятность сыграть в этом матче.



Чуть позже на пресс-конференцию подошел именитый наставник «Металургса» Беньяминас Зелькявичус, сконцентрировав на себе внимание журналистов обеих стран.



- Силы команд неравные, но мы не собираемся выкидывать белый флаг. В Лиепаю не каждый день приезжает киевское «Динамо» и мы готовы к бою. Настраивать на него никого не надо. Нам выпали самые сильные соперники в первом и втором раундах квалификации. Посмотрели последнюю игру с «Черноморцем». У вас классная команда. Особо впечатляет тактика, расположение на поле игроков, их передвижение.

Первый раз Анатолия Демьяненко я увидел на сборах в 1979 или 1980 годах. Тогда Лобановский стоял на вышке у поля и громко руководил действиями игроков. Очень хорошо помню ту команду и рад, что сейчас «Металургс» будет играть с подопечными уже Демьяненко-тренера.



- Вы держите в секрете состав и тактику игры на матч?



- Когда у нас будет мяч, постараемся атаковать всей командой. Это правило современного футбола, которому следует «Динамо». У вас угроза исходит не только от Шацких. Могут забить Ребров, все полузащитники, фланговые игроки. Состав назову завтра, но выбор игроков у меня небольшой. Не сможет сыграть Иванов, из-за перебора желтых карточек отдохнет Зирнис.



- Первый матч в Лиепае – плюс или минус для вашей команды?



- Это лучше для «Металургса». В среду придут люди, наверняка соберется полный стадион. А проиграй мы крупно уже в первом матче, кому был бы интересен ответный?



- Можете сказать, что матч с «Динамо» является главным в сезоне для вашей команды?



- Конечно! И не только в нынешнем сезоне, а за все время существования клуба. Несколько лет назад мы встречались с «Шальке», но по титулам немцы несравнимы с «Динамо». Этой игры с нетерпением ждут в Лиепае и во всей Латвии.