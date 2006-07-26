Капитану «Динамо» грозит пожизненная дисквалификация

Скандалом завершился предпоследний матч 12-го тура чемпионата России по футболу между "Москвой" и столичным "Динамо".



На 77-й минуте за "физическое воздействие на арбитра" с поля был изгнан капитан "Динамо" и вратарь сборной страны Сергей Овчинников, передает ИТАР-ТАСС. Это может "стоить" 35-летнему голкиперу не просто длительную дисквалификацию, но и вообще пожизненное отлучение от футбола.



Встреча аутсайдеров национального первенства завершилась вничью - 1:1 /1:0/. На 36-й мин счет открыл выступающий за "Москву" легионер из Аргентины Эктор Бракамонте. А за 6 мин до конца Дмитрий Булыкин выравнял положение. "Москва" осталась на 10-м месте в турнирной таблице, а "Динамо" - на предпоследнем, 15-м.