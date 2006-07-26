Каспаров возвращается в большой спорт

22 августа Гарри Каспаров, объявивший в прошлом году об уходе из спорта, вновь сыграет в профессиональные шахматы. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на "Коммерсант" произойдет это в Цюрихе на турнире по быстрым шахматам, который организовал в рамках празднования своего 150-летия банк Credit Suisse.



Соперниками Каспарова будут три других выдающихся гроссмейстера – Виктор Корчной, Анатолий Карпов и Юдит Полгар, продолжающие спортивную карьеру.



В оргкомитете, занимающемся проведением юбилейных мероприятий швейцарского банка, подтвердили, что турнир под названием Lichthof Chess Champions Day с участием трех легенд шахмат и лучшей женщины-шахматистки мира действительно состоится. Какой у турнира будет призовой фонд, организаторы сообщить отказались.