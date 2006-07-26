Тимощук: с «Фейеноордом» контракт не подписывал

Полузащитник донецкого Шахтера Анатолий Тимощук прокомментировал ситуацию, связанную с его возможным переходом в голландский Фейенорд, передает Террикон.



— Как ты прокомментируешь информацию о подписание личного контракта с «Фейеноордом»?



— В целом, я предпочитаю не комментировать слухи, тем более, насколько мне известно, информация, которая появилась в Интернете о моем личном контракте с «Фейеноордом», не содержит ссылки на источник информации.



— Имеют ли место переговоры между «Шахтёром» и «Фейеноордом»?



— В данном случае, можно немного отступить от этого правила, чтобы не держать болельщиков в неведении. Если вы меня спросите, существует ли интерес ко мне со стороны «Фейеноорда», и имели ли место переговоры, то я отвечу утвердительно. На вопрос о том, подписывал ли я уже контракт с голландским клубом, я отвечу отрицательно. Это нелогично по двум причинам: у меня действующий контракт с «Шахтёром», а иметь два контракта на руках запрещается. На данный момент решается вопрос трансфера между клубами, до завершения переговоров между клубами я не могу что-то согласовывать самостоятельно.



— Появившаяся информация может ускорить процесс принятия решения по трансферу?



— Я думаю, что любые слухи не могут приблизить что-то к осуществлению. На данный момент стоит констатировать, что переговорный процесс продолжается, но мы можем наблюдать нарушение предварительных договоренностей о неразглашении деталей этого процесса и нарушение конфиденциальности переговоров. Я не думаю, что все это может ускорить переговорный процесс, но я хотел бы надеяться, что это не повлияет на него негативно, а время покажет.