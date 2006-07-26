Конькобежка Журова возобновила тренировки

Конькобежка Светлана Журова, олимпийская чемпионка Турина на дистанции 500 м и чемпионка мира-2006 в спринтерском многоборье возобновила тренировки, целью которых является подготовка к новому сезону, передает «Газета.Ru»

«После выборов на пост президента Союза конькобежцев в Нижнем Новгороде я, как и обещала, взяла несколько дней на раздумье, - рассказала Журова. – После разговора с тренером Владимиром Филипповым и мужем, было принято решение начать готовиться к новому сезону – правда, по индивидуальному плану. Примерно до октября я буду заниматься общефизической подготовкой в Москве и Петербурге, не выходя на лед. А потом мы посмотрим на мои показатели и решим, какие цели будем ставить на весь сезон. Изначально я собираюсь принять участие во всех крупных стартах года. Другое дело, что сразу после Олимпиады вряд ли имеет смысл форсировать форму и куда-то гнаться. В общем пусть все идет своим чередом».