Садова может попасть на Олимпиаду-2008

Российская дискоболка Наталья Садова, дисквалифицированная до 6 июля 2008 года из-за применения допинга, может попасть в олимпийскую сборную страны. Об этом сказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Куличенко.

"Если Садова изъявит желание все это время тренироваться, то у нее есть время с 6 по 15 июля (2008 года), когда мы будем подавать олимпийскую заявку, сдать олимпийские нормативы и попасть в сборную", - сказал Куличенко.

В то же время Куличенко отметил, что еще не обсуждал с 34-летней Садовой, будет ли она готовиться к Играм в Пекине, пишет «Газета.Ru». "Может быть, спортсменка скажет, что она не хочет тренироваться. Я ее еще не спрашивал об этом и думаю, что в сложившейся ситуации это не этично", - отметил он.