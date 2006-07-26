В Москве построят крупный спорткомплекс

На юге Москвы в районе стадиона имени Эдуарда Стрельцова "Торпедо" будет построен крупный спортивный комплекс, сообщил в среду на пресс-конференции, посвященной 50-летию спорткомплекса "Лужники", мэр Москвы Юрий Лужков. По словам мэра, завершается разработка проекта комплекса. "Он в какой-то степени будет конкурировать с "Лужниками", так что надо выдержать конкуренцию", - сказал Лужков, обращаясь к гендиректору "Лужников" Владимиру Алешину.

Лужков уточнил, что новый спорткомплекс по площади будет несколько меньше "Лужников" и оборудован самыми современными спортивными сооружениями.

Помимо этого, столичный мэр заявил, что власти города не отказываются от проекта "Олимпийская река". "Проект будет реализован, как мы и обещали, когда представляли его на выборах столицы Олимпийских игр 2012 года", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что крупный комплекс жилых зданий и спортивных сооружений "Олимпийская река" будет построен выше по Москве-реке от центральной части Москва-Сити, в районе Силикатных и Магистральных улиц, пишет «Газета.Ru»