ФИА запретила крылья BMW

Всего одну гонку прожили вертикальные крылья BMW. Вчера ФИА выпустила пресс-релиз, запрещающий использование подобных аэродинамических элементов. По мнению автоспортивных чиновников, установка пары крыльев на носу BMW создает помехи обзору пилота, что не допускает регламент, сообщает «Мир Формулы-1»

Марио Тиссен, BMW: “Мы представили ФИА чертежи крыльев еще до первых тестов в Хересе. Кроме того, машина прошла проверку накануне Гран-при Франции, и не было никаких замечаний. Все постоянно работают над аэродинамикой, и наша новинка была очень интересной и, по нашему мнению, соответствующей регламенту. Но мы принимаем решение ФИА”.