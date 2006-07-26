Российской биатлонистке грозит тюремное заключение

Прокуратура Турина, где в начале года состоялись зимние Олимпийские Игры, продолжает расследование по факту употребления допинга российской биатлонисткой Ольгой Пылевой. Она была дисквалифицирована на два года Международным союзом биатлонистов и лишена серебряной медали в индивидуальной гонке, передает «Лента.ru»

Российской спортсменке угрожает обвинение в употреблении и, возможно, в транспортировке и распространении допинга (карфедона) на территории Италии. По итальянским законам, в случае подтверждения обвинения, Пылевой грозит шестимесячное тюремное заключение и денежный штраф.

Степень наказания Пылевой будет зависеть от того, удастся ли прокурорам доказать факт приема спортсменкой допинга на территории страны непосредственно перед стартом Олимпиады.