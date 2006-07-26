Галлиани назвал руководство «Реала» бандитами

Адриано Галлиани, вице-президент "Милана", выразил свое возмущение действиями руководства мадридского "Реала", которое не оставляет попыток приобрести бразильского полузащитника "Милана" Кака. Галлиани назвал президента "Реала" Рамона Кальдерона, спортивного директора клуба Предрага Миятовича и его помощника Франко Бальдини бандитами, передает «Лента.ru»

"Милан объявляет войну Мадриду, - заявил Галлиани. – Мы сделаем все возможное, чтобы испортить жизнь "Реалу". Я был поклонником этого клуба с 1950 года, ведь мадридский клуб всегда был и останется одним из величайших в истории, однако сейчас все изменилось".