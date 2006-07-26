McLaren остался без спонсора

McLaren лишился своего спонсора Computer Associates поскольку Формула-1 недостаточно представлена в Америке, сообщает «Мир Формулы-1». Как заявил один из руководителей компании Кейт Турко, фирма предпочитает сконцентрироваться на гольфе, а не на Формуле. «Мы хорошо поработали с McLaren, но если посмотреть на McLaren и на всю Формулу-1 с точки зрения глобальной перспективы, то это не то, чего бы мы желали. Формула-1 не покрывает ту часть территории, где широко представлен наш бизнес – Северную Америку. Гольф – вид спорта, распространенный по всему миру, а мы и работаем со всем миром».

Раньше логотипы компании располагались на шлемах пилотов McLaren.