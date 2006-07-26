Карвалью и Ангбва дисквалифицировали на 3 матча

КДК РФС на своем сегодняшнем заседании принял решение дисквалифицировать на 3 игры футболиста ЦСКА Даниэля Карвалью за "агрессивное поведение" в ходе матча 12-го тура чемпионата России в премьер-лиге ЦСКА - "Крылья Советов" (Самара), передает «Спорт-Экспресс». Игрок самарцев Бенуа Кристиан Ангбва также дисквалифицирован на 3 матча за "грубую игру против соперника". Согласно дисциплинарному регламенту игрок "Крыльев" Серж Бранко пропустит матч ближайшего тура в связи с получением двух предупреждений, повлекших его удаление в том же матче.

КДК РФС также приняла решение оштрафовать команду "Крылья Советов" на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение на поле (удаление двух и более игроков в одной игре).

Кроме того, решением КДК РФС главный тренер владивостокского "Луча-Энергии" Сергей Павлов оштрафован на 30 тысяч рублей за неоднократный выход за пределы технической зоны во время матча его команды с ФК "Ростов" в матче 12-го тура ЧР.

На следующем заседании КДК РФС, которое пройдет 2 августа, будет дана оценка поведению вратаря "Динамо" (Москва) Сергея Овчинникова во время матча 12-го тура "Москва" - "Динамо", который прошел 25 июля.