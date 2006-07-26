MF1 Racing готовят сюрприз к ГП Германии

Босс команды MF1 Racing Колин Коллес уверен, что его команда сможет преподнести сюрприз на предстоящем ГП Германии, сообщает «Мир Формулы-1»

Колин Коллес: “ Мы совершили еще один шаг вперед на тестах в Хересе, проходивших на прошлой неделе. Мы уделили внимание механическому сцеплению с трассой и улучшению аэродинамики. Это относительно малые достижения, но пока мы постепенно сокращаем отставание от соперников, эти изменения очень важны. Если мы сможем хорошо квалифицироваться, и приведем обе машины к финишу, то у нас будут хорошие шансы удивить некоторых людей”.