От «Реала» поступило новое предложение о покупке Нистелроя

Мадридский «Реал» сделал новое предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке голландского нападающего Руда ван Нистелроя, передает «Советский Спорт». Предыдущее предложение мадридцев английский клуб отклонил на прошлой неделе.

«Клуб сделал новое предложение о покупке нападающего и ждет ответа от «Манчестер Юнайтед», - заявил представитель королевского клуба.

«Реал» предложил за 30-летнего бомбардира 15 миллионов евро (сам «МЮ» приобрел его в 2001 году за 37 миллионов). Предыдущее предложение «Реала» составляло 14 миллионов евро.

Отметим, что в приобретении Ван Нистелроя заинтересована также мюнхенская «Бавария».

В свою очередь, главный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон отметил, что Ван Нистелрой на данный момент – игрок английского клуба и проходит вместе с командой предсезонную подготовку.