Тодт остается в «Феррари»

Спортивный директор гоночной команды «Феррари» Жан Тодт принял предложение и дальше возглавлять команду, «Мир Формулы-1». Недавно стало известно, что итальянская конюшня предложила французу контракт на один год, который содержит весьма привлекательные условия, и от которого было бы сложно отказаться. После этого президент «Феррари» Лука Монтеземолло на своей встрече с журналистами объявил о том, что 60-летний специалист продолжит свое сотрудничество с командой.

Напомним, что для Жана Тодта это будет уже 14-ый сезон в «Феррари». То, что Тодт принял предложение может означать, что Михаэль Шумахер также останется в команде.