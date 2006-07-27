Киевское «Динамо» в гостях разгромило латвийский «Металургс»

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» в Лиепае (Латвия) разгромило местную команду «Металургс». На четыре динамовских мяча хозяева поля ответили лишь одним.



Металлургс – Динамо – 1:4 (0:3)



«Металлургс»: Круц, Журавлев, Клява, Емелин, Сурнин, Томашаушкас, Мицейка, Римкявичус, Солоницын, Калонас, Карлсон (Астраускас, 54).



«Динамо»: Шовковский, Эль Каддури, Михалик, Гавранчич, Гусев, Юссуф, Корреа (Белькевич, 60), Ребров (Ротань, 66), Диого Ринкон (Чернат, 76), Верпаковскис, Шацких.



Голы: Калонас 87 – Диого Ринкон 20, Шацких 29, Верпаковскис 32, Гавранчич 82.



На 43 минуте Карлсон не забил пенальти (вратарь).



Предупреждения: Мицейка 31, Томашоаушкас 82 – Михалик 7, Ротань 75.