Футбол. Результаты матчей в квалификации Лиги чемпионов

Сыграны матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Как мы уже сообщали, «Динамо» (Киев) в гостях переиграло «Металургс» из Лиепаи. Предлагаем результаты других встреч.



Лига Чемпионов



2-й квалификационный раунд



Первые матчи



«Хафнарфьордур» (Исландия) - «Легия» (Польша) - 0:1 (0:0)

Гол: Элтон, 83.



«Дебрецен» (Венгрия) - «Работнички» (Македония) - 1:1 (1:1)

Голы: Шолнай, 45 - Станковски, 43



«Корк Сити» (Шотландия) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 0:1 (0:1)

Гол: Беан, 36, в свои ворота



«Млада Болеслав» (Чехия) - «Волеренга» (Норвегия) - 3:1 (3:0)

Голы: Пецка, 7. Матейовски,12, 19 - Севински, 67, в свои ворота.



ФК «Копенгаген» (Дания) - «МюПа» (Финляндия) - 2:0 (0:0)

Голы: Бергдолмо, 64, с пенальти. Грагаард, 90.



«Хартс» (Шотландия) - «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) - 3:0 (0:0)

Голы: Анич, 53, в свои ворота. Талл, 79. Беднар, 84.



«Горица» (Словения) - «Стяуа» (Румыния) - 0:2 (0:0)



«Цюрих» (Швейцария) – «Зальцбург» (Австрия) – 2:1 (2:1)

Голы: Кейта, 2. Соуза, 20 – Вонлантен, 32



«Юргорден» (Швеция) – «Ружомберок» (Словакия) – 1:0 (0:0)

Голы: Энрико, 70



«Фенербахче» (Турция) – «Б-36» (Фарерские острова) – 4:0 (2:0)

Голы: Аппиа, 27. Метин, 39. Тункай, 54. Ундер, 90



«Левски» (Болгария) – «Сиони» (Грузия) – 2:0 (1:0)

Голы: Э. Ангелов, 21. Боримиров, 80, с пенальти.



«Экранас» (Литва) – «Динамо» (Хорватия) – 1:4 (1:2)

Голы: Лукшис, 14 - Силва, 7, 32, 52. Вугринец, 69.



Напомним, что ответные матчи пройдут 2-го августа, а жеребьевка третьего квалификационного раунда – 28 июля.