Футбол. Результаты матчей в квалификации Лиги чемпионов

Сыграны матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Как мы уже сообщали, «Динамо» (Киев) в гостях переиграло «Металургс» из Лиепаи. Предлагаем результаты других встреч.
Лига Чемпионов
2-й квалификационный раунд
Первые матчи
«Хафнарфьордур» (Исландия) - «Легия» (Польша) - 0:1 (0:0)
Гол: Элтон, 83.
«Дебрецен» (Венгрия) - «Работнички» (Македония) - 1:1 (1:1)
Голы: Шолнай, 45 - Станковски, 43
«Корк Сити» (Шотландия) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 0:1 (0:1)
Гол: Беан, 36, в свои ворота
«Млада Болеслав» (Чехия) - «Волеренга» (Норвегия) - 3:1 (3:0)
Голы: Пецка, 7. Матейовски,12, 19 - Севински, 67, в свои ворота.
ФК «Копенгаген» (Дания) - «МюПа» (Финляндия) - 2:0 (0:0)
Голы: Бергдолмо, 64, с пенальти. Грагаард, 90.
«Хартс» (Шотландия) - «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) - 3:0 (0:0)
Голы: Анич, 53, в свои ворота. Талл, 79. Беднар, 84.
«Горица» (Словения) - «Стяуа» (Румыния) - 0:2 (0:0)
«Цюрих» (Швейцария) – «Зальцбург» (Австрия) – 2:1 (2:1)
Голы: Кейта, 2. Соуза, 20 – Вонлантен, 32
«Юргорден» (Швеция) – «Ружомберок» (Словакия) – 1:0 (0:0)
Голы: Энрико, 70
«Фенербахче» (Турция) – «Б-36» (Фарерские острова) – 4:0 (2:0)
Голы: Аппиа, 27. Метин, 39. Тункай, 54. Ундер, 90
«Левски» (Болгария) – «Сиони» (Грузия) – 2:0 (1:0)
Голы: Э. Ангелов, 21. Боримиров, 80, с пенальти.
«Экранас» (Литва) – «Динамо» (Хорватия) – 1:4 (1:2)
Голы: Лукшис, 14 - Силва, 7, 32, 52. Вугринец, 69.
Напомним, что ответные матчи пройдут 2-го августа, а жеребьевка третьего квалификационного раунда – 28 июля.