Туа нокаутировал Гуттиерреза

Известный новозеландский супертяжеловес Дэвид Туа нокаутировал в четвертом раунде Эдварда Гуттиерреза, сообщает ALLBoxing.ru.



Во втором раунде Туа отправил соперника в нокдаун своим знаменитым левым крюком в подбородок, а в четвертом Гуттиеррез оказался в нокауте после левого крюка в корпус.



В главном поединке этого боксерского шоу не потерпевший пока ни одного поражения боксер первого тяжелого веса Джонатан Бэнкс, которого тренирует Эмануэль Стюард, также в четвертом раунде нокаутировал кубинца Элизео Кастильо, известного российским любителям бокса по поединку с Владимиром Кличко. Несмотря на то, что в первом раунде Бэнкс дважды оказывался в нокдауне, он сумел переломить ход поединка, и в четвертом после серии пропущенных ударов его противник оказался в нокауте.