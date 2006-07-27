Титул чемпиона вместо «Ювентуса» получит «Интер»

Итальянская федерация футбола постановила в среду, что чемпионский кубок за победу в национальном первенстве в сезоне-2005/06 должен быть вручен миланскому "Интеру".



По результатам чемпионата получалось, что его выиграл туринский "Ювентус", однако федеральный суд, рассматривавший дело о коррупции в итальянском футболе, перевел "Юве" в серию B, лишил этот клуб завоеванных им чемпионских регалий за два последних сезона (2005 и 2006), а также постановил вообще не назначать победителя чемпионата, передает «РИА«Новости».