Шарапову назвали самой богатой знаменитостью

Мария Шарапова вновь возглавила рейтинг самых богатых российских знаменитостей, составленный российский версией журнала Forbes, в который попали пятьдесят публичных персон, доходы и популярность которых являются самыми высокими в России. Годовой доход Шараповой журнал оценил в 19 миллионов долларов, передает Интерфакс.



Напомним, что в марте международная версия Forbes опубликовала список самых богатых спортсменов планеты, в котором Шарапова с доходом 18,2 миллиона долларов за 2005 год заняла общее 21-е место, но при этом значительно опередила других российских спортсменов.



В нынешнем рейтинге из спортсменов высокие места занимают также баскетболист "Юты Джаз" Андрей Кириленко и чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA Николай Валуев. Боксер-великан (2,13 метра, 150 килограммов) назван одним из самых ярких дебютантов года (в рейтинге Forbes).