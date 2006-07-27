У олимпийцев Украины появился «долгосрочный» богатый спонсор

Сегодня президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и член Правления ОАО «Укрэксимбанк» подписали долгосрочный договор о партнерстве, передает корреспондент «Главреда».



Документ предусматривает финансовую поддержку программ развития олимпийского движения, в том числе, подготовку украинских атлетов к Олимпиаде. Сумма финансовой поддержки, по условию договора, не разглашается. Но как сообщили в НОК и руководстве банка – размер ее очень существенный.



Сергей Бубка, в частности, сказал: «На протяжении последних лет именно этот банк предоставляет НОК Украины свои услуги. Теперь мы вышли на качественно новый уровень отношений и оформили их документально.»