Марадона опять попал в клинику

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона решил лечь в частную клинику, чтобы получить детальные анализ состояния своего здоровья, сообщает AFP. По словам личного врача бывшего капитана сборной Аргентины Альфреда Каэ, его пациент приехал в клинику ночью, чтобы не вызывать домыслов со стороны журналистов, которые днем постоянно следят за Марадоной.



От более подробных комментариев врач аргентинца отказался. Напомним, что это не первый случай, когда Диего Марадона попадает в больницу, причем почти во всех последних случаях его здоровью угрожала серьезная опасность. Так, в 2004 году он оказался в клинике после сердечного приступа, в результате которого едва не умер.



В марте 2005 года Марадона решился на операцию, в результате которой сбросил 50 килограммов лишнего веса. В апреле нынешнего года он попал в больницу с жалобами на боли в желудочно-кишечном тракте.