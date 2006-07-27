«Металургс»-«Динамо»: послематчевая пресс-конференция

27 июля 2006, 12:47

После матча 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов между лиепайским «»Металургсом» и киевским «Динамо» главные тренеры команд дали пресс-конференцию. Подробности сообщает пресс-служба ФК«Динамо»(Киев).

Анатолий Демьяненко, главный тренер «Динамо»:

- Думая, игра понравилась зрителям. Хотя во втором тайме были не самые высокие скорости, не та борьба. Присутствовали ошибки, полностью избежать которых никогда не удастся. Но в целом игрой остался доволен, в особенности некоторыми временными отрезками. А еще большее удовлетворение доставил результат встречи.

- Ваше мнение об игре пары центральных защитников Гавранчич – Михалик?

- Михалик не номинальный защитник, он игрок средней линии. Но мне больше некого было выпускать в пару с Гораном. Остался в запасе лишь 20-летний Мандзюк. Тарас сыграл неплохо. Меня радует, что он универсальный футболист.
У нас серьезные кадровые проблемы в защите. Травмированы и дисквалифицированы пятеро ведущих игроков этого амплуа – Ващук, Федоров, Саблич, Родольфо и Родриго. Ищем выход из ситуации. Сегодня изменили тактику на игру, выпустив более атакующий состав.

- В какой момент у вас появилась окончательная уверенность в положительном результате?

- Когда счет стал 3:0.

- Кто первым покинет динамовский лазарет?

- Буквально на днях должны выписаться Милевский и Саблич. Хуже дела у Родольфо и Нинковича, их восстановление затянется минимум на месяц.

- Верпаковскис сегодня заработал больше плюсов или минусов? «Динамо» не собирается его продавать?

- Он хорошо поработал. Сейчас Марис растерял былую игру, но надежды в клубе на него очень большие. Он быстрый игрок, что в современном футболе очень ценится. Сейчас его продажа даже не рассматривается. У нас впереди сложный и насыщенный календарь матчей. Посудите сами. 29-го июля, 2-го, 5-го августа… Для вариации состава мне нужен большой выбор равноценных игроков, не менее 22-х исполнителей.

- Что скажите про сегодняшнюю игру Корреа?

- Сыграл нормально. Все ожидают он него сверхъестественных действий, но в этом есть и заслуга «Металургса», не давшего ему развернуться. Корреа не получал времени для принятия решений, постоянно опекался соперником. В середине второго тайма пошла жесткая игра, и дабы избежать возможной травмы пришлось его заменить. Счет позволял это сделать.

Беньяминас Зелькявичус, главный тренер «Металургса»:

- Наша команда никогда в истории не играла с таким соперником, поэтому поначалу не приспособились и легко поддались на уловки. Большими силами шли вперед, открывали коридоры для атак, ошибались тактически. Киевляне этим не преминули воспользоваться, создавая момент за моментом. С «Динамо» нельзя играть в открытый футбол. Также повлияло отсутствие в составе нашей команды четырех ведущих игроков.
Во втором тайме отдали инициативу, построили игру на контратаках. Позволяли динамовским защитникам раскатывать мяч. Игра стала более содержательной, появились комбинации, хорошие моменты. Пока с «Динамо» нам сложно соперничать. На фоне украинцев мы могли определить реальный наш уровень, узнать цену игрокам. Этот матч стал хорошей школой для подопечных. Исходя их статуса команд, результат считаю закономерным.

- До матча вы ожидали, что счет мог быть разгромным?

- Надеялся на лучшее. Интересно будет разобрать игру и сделать выводы. Повторюсь, мы совершили ошибку, раскрывшись в начале матча. Могли в этот период дважды отличиться, но не повезло. Зато получили гол в свои ворота, затем еще и еще. Игроки с опозданием шли на мяч, плохо прессинговали. Совершили много ошибок, которыми умело воспользовалась классная команда.

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