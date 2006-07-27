Кубок Бразилии завоевал ФК «Фламенго»

На стадионе "Маракана" команда из Рио-де-Жанейро обыграла "Васку да Гама" со счетом 1:0. Неделей раньше, во время первой игры, "Фламенго" выиграл со счетом 2:0, поэтому в среду "рубиново-черным" было достаточно ничейного результата.



Помимо почетного трофея "Фламенго" получил на будущий год путевку в розыгрыш Кубка Либертадорес - южноамериканский аналог Лиги чемпионов, передает ИТАР-ТАСС.



Впервые за последние три года в розыгрыше Кубка страны побеждает клуб из высшего дивизиона. Сегодняшний день станет праздничным для более чем 30 млн бразильских болельщиков.