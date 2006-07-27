Ибрагимов почти подобрался к титулу Кличко

Всего один шаг отделяет российского супертяжеловеса Султана Ибрагимова, серебряного призера Олимпиады в Сиднее, от поединка за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), который принадлежит Владимиру Кличко.



В пятницу Ибрагимов померится силами с американцем Рэем Остином в бою за статус обязательного претендента на титул IBF. В активе россиянина – 19 побед, 16 из которых нокаутом. Остин провел 24 боя, из них 3 проиграл, 3 выиграл нокаутом.



Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в команде Ибрагимова, Султан считает, что предстоящий поединок, который пройдет во Флориде на ринге Seminole Hard Rock Arena, будет для него более сложным, чем бой с Лэнсом Уитакером, однако уверенность в своих силах ему придает хорошо проведенная предматчевая подготовка.



"Мы долго шли к этому бою, и я чувствую себя прекрасно. Я хочу этого поединка и напряженно к нему готовлюсь. Я полагаю, что одержу победу и покажу хороший бокс, - отметил Ибрагимов. - Я видел несколько боев Остина. Он хороший боксер и выходит на ринг подготовленным, обладает хорошим ударом с обеих рук и мужественно сражается".