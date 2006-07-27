Миланский «Интер» получил титул чемпиона

Федерация футбола Италии объявила о том, что чемпионом страны по итогам сезона 2005/06 стал миланский "Интер". Клуб Массимо Моратти получил чемпионский титул после того, как скудетто был лишен "Ювентус". "Я рад, что титул достался клубу, который играл по правилам и победил честно", - заявил президент "Интера".

Напомним, что "Интер" по итогам прошлого сезона финишировал на третьем месте вслед за "Ювентусом" и "Миланом". Однако клубы, которые опередили "Интер", оказались замешаны в коррупционном скандале, в результате которого "Ювентус" отправлен в серию В, лишен чемпионского титула и начнет сезон с -17 очками, а "Милан" лишен 30 очков, что, однако, позволило бывшему клубу Андрея Шевченко удержать за собой третье место в турнирной таблице, пишет «Лента.ru»

Для "Интера" этот чемпионский титул стал четырнадцатым в истории. Последний раз "черно-синие" выигрывали серию А в 1989 году.