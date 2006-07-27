«Челси» сыграет в Америке без ветеранов

Футболисты "Челси" прибыли в Лос-Анджелес, где будут вести подготовку к матчу против сборной звезд MLS. В составе команды Жозе Моуринью тренируется 20 игроков. При этом португалец предоставил двум ветеранам команды дополнительный отпуск - Клод Макелеле и Эрнан Креспо присоединятся к лондонцам только 9 августа, когда синие вернутся из США, сообщает «Спорт-Экспресс»

"Решил, что футболистам, которым за 30, нужно побольше отдохнуть после ЧМ, - пояснил свое решение Моуринью. - Для меня это не проблема. У нас достаточно полузащитников, так что Макелеле не нужен здесь. И в форвардах я не испытываю недостатка. Так что Эрнан может остаться".

"Если клуб получит хорошее предложение относительно Креспо, мы рассмотрим его. Если нет, то он присоединится к нам после возвращения в Англию", - добавил при этом наставник "Челси" о перспективах аргентинца в его команде.

Вместе с основой в США тренируются два представителя молодежной команды - Райан Бертранд и Майкл Вудс. Новобранец "Челси" Джон Оби Микель не смог вылететь с остальными футболистами из-за проблем с визой. Ожидается, что он сможет решить их в начале следующей недели. Еще в выходные к команде присоединились участники ЧМ Вильям Галлас, Микаэль Баллак, Рикарду Карвалью и Паулу Феррейра. Впервые после отпуска в четверг под началом Моуринью занимались также Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Джо Коул и Андрей Шевченко.