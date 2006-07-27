В Дортмунде Россию представят Крамник и Свидлер

C 29 июля по 6 августа в Дортмунде пройдет традиционный, 34-й по счету, супертурнир Sparkassen Chess-Meeting 2006. Соревнования пройдут по круговой системе в 7 туров.

Россию на этом состязании будут представлять чемпион мира по классической версии Владимир Крамник и 4-кратный чемпион России Петр Свидлер. В соревновании также примут участие Баадур Джобава (Грузия), прошлогодний победитель турнира Аркадий Найдич (Германия), обладатель Кубка мира Левон Аронян (Армения), Петер Леко (Венгрия), Майкл Адамс (Англия) и Борис Гельфанд (Израиль), пишет «Спорт-Экспресс»