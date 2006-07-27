Williams и Toyota стали партнерами

Williams и Toyota договорились – с 2007 года команда Фрэнка Уильямса будет использовать японские двигатели. Контракт подписан на три года.



Казуо Окамото, вице-президент Toyota: “Мы рады, что будем работать с Williams в 2007 году. Эта команда одна из опытных в Формуле-1”.



Фрэнк Уильямс, глава Williams: “Это соглашение является часть амбиций Williams в борьбе за чемпионат. Toyota – очень серьезная компания, с невероятно репутацией и феноменальной способностью добиваться поставленных целей. Мы гордимся тем, что смогли получить поддержку такого гиганта”.



Таким образом, Cosworth придется поискать другого сильного партнера. По слухам, в следующем сезоне им может стать команда Red Bull, уже работавшая с Cosworth в 2005 году, пишет «Мир Формулы-1»