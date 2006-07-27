Джуду преследуют большие неприятности

В прошлую субботу бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Заб Джуда был арестован в Нью-Йорке сразу после того, как он закончил участие в баскетбольном матче звезд. Представители полиции предъявили ордер на его арест, после чего он был доставлен в полицейский участок, а в понедельник был препровожден в суд по семейным делам пригорода Нью-Йорка Квинс, сообщает AllBoxing.Ru. Пока точно неизвестно в связи с каким обвинением был арестован Джуда, представители полиции сообщили, что иск касается финансовых претензий, однако не стали уточнять детали. Учитывая юрисдикцию суда, который в частности занимается делами о выплате алиментов, предполагают, что иск против Джуды могла подать одна из его бывших подруг, с которой они имеют совместного ребенка.

«На самом деле Заб хороший человек. Он не попал в неприятности — он любит женщин и у него есть несколько детей, однако это не делает человека преступником», — сказал в защиту боксера Брюс Сильверглэйд, который знает Джуду с 7 лет, с тех пор как тот начал заниматься боксом. Напомним, что в мае этого года Джуда был оштрафован на 250 тысяч долларов и на год лишен боксерской лицензии за участие в потасовке во время его поединка с Флойдом Мейвезером-младшим.