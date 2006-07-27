Победитель «Тур де Франс»-2006 подозревается в употреблении допинга

Американский велогонщик Флойд Лэндис из команды «Фонак», который выиграл «Тур де Франс»-2006 является главным подозреваемым в деле об употреблении допинга одним из гонщиков во время «Большой петли», передает «Советский Спорт»

Напомним, что в четверг от представителей Международного союза велосипедистов стало известно, что в допинг-пробе А одного из велогонщиков – участников «Тур де Франс» этого года были найдены следы запрещенных препаратов. Но имя этого гонщика и время забора пробы Союз не называет, ссылаясь на то, что необходимо провести анализ второй пробы.

Предполагается, что этим гонщиком стал Лэндис, поскольку он снялся с проводимого в Дании вело-Гран-при в Силькеборге и на слова президента Союза велосипедистов Пэта Макуэйда, который заявил о том, что если употребление допинга подтвердится, то это станет для него шоком.

Журналисты даже приводят предположения по поводу времени приема допинга: 17 этап Сен-Жан-де-Морьен – Морзен, на котором Лэндис, предприняв фантастический рывок в одиночку по горам смог обогнать ближайшего преследователя больше чем на пять минут, и отыграть семь из восьми минут отставания от обладателя желтой майки Оскара Перрейро.