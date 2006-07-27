Ривера брозил вызов Маргарито

Чемпион WBA в первом среднем весе Хосе Антонио Ривера обратился с открытым письмом к чемпиону WBO в полусреднем весе Антонио Маргарито и его промоутеру Бобу Аруму, в котором заявил, что готов встретиться с Маргарито и поставить на кон свой титул в первом среднем весе, сообщает AllBoxing.Ru. «Я несколько раз заявлял, что готов провести с тобой поединок за мой титул в первом среднем весе, — говорится в письме. — Одевай перчатки, и поднимайся в мою весовую категорию. Ты прекрасный боец и мы могли бы возобновить соперничество между пуэрториканцами и мексиканцами, которое всегда приводило к запоминающимся схваткам. До сегодняшнего времени ты говорил о поединке с кем угодно, только не со мной. Я - твой шанс встретиться с настоящим чемпионом мира».

В своем письме Ривера рассказал, что для того чтобы обеспечить свою семью, он работает полный рабочий день в суде своего родного города Ворчестера, и надеется на то, что поединок с Маргарито сможет поправить его финансовые дела. «Я преодолел много трудностей, и сейчас я хочу получить достойный гонорар. Я заслужил это, и ты, Антонио, станешь моим талоном на обед», — заявил Ривера, который, обращаясь уже к Аруму, сказал, что в отличие от Мейвезера, отказавшегося от 8 миллионов долларов, согласен на гонорар в размере 1 миллиона за бой с Маргарито.

В своем ответном письме Антонио Маргарито сказал, что не ставит под сомнение достижения Риверы в боксе и понимает его разочарование тем, что, несмотря на свои титулы, он до сих пор не может провести по-настоящему большой бой, однако подчеркнул, что вопросами организации боев должны заниматься промоутеры. «Все очень просто, пускай Дон Кинг позвонит Бобу Аруму. Если этот поединок не станет реальностью, то знай, что это произойдет потому, что твой промоутер не сделал телефонный звонок. Если он этого не сделает, то тебе следует поблагодарить его за то, что он дал тебе возможность подольше побыть чемпионом мира», — заявил Маргарито.