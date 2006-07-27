Шведская полиция усилит охрану на ЧЕ по легкой атлетике

В связи с конфликтом на Ближнем Востоке шведская полиция усиливает меры безопасности на предстоящем в начале августа чемпионате Европы по легкой атлетике в Гетеборге. В этих соревнованиях примет участие и команда Израиля, представленная 25-ю спортсменами и тренерами, передает «Советский Спорт»

Ранее на крупных чемпионатах израильтяне уже становились мишенью для террористических актов, как, например, на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Поэтому шведские стражи порядка с особым вниманием следят за развитием событий в Ливане и секторе Газа.

«Этот конфликт оказывает большое влияние на нашу работу. Нам предстоит принять все необходимые меры, чтобы в случае необходимости защитить израильскую команду», - заявил ответственный по связям с общественностью полиции области Западный Геталанд Матс Глансберг.

Полиция готовится к самым разным возможным нарушениям порядка, начиная от пьяных драк и ДТП до демонстраций и террористических угроз. Но эксперт по терроризму Высшей военной школы Магнус Рансторп считает, что конфликт на Ближнем Востоке не представляет прямой угрозы безопасности на чемпионате Европы.

Полиция же придерживается иного мнения. «С 1995 года, когда подобное крупное соревнование проводилось в Гетеборге в последний раз, многое в мире изменилось, - говорит Матс Глансберг. - Мы стали свидетелями событий 11 сентября в Нью-Йорке, террористических актов в Мадриде и Лондоне. Мир выглядит иначе, работа полиции стала сложнее. Поэтому мы уделяем значительно больше внимания вопросам безопасности, чем одиннадцать лет назад».