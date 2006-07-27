Российские футбольные клубы прошли допинг-тесты

С 6 июля департаментом по проведению соревнований чемпионата России по футболу совместно с медицинским комитетом РФС был организован допинг-контроль матчей премьер-лиги. В период с 6 июля по 25 июля было выбрано для тестирования по одному матчу из каждого проведенного тура (по 2 клуба, 4 игрока): 6 июля (28-й тур) - "Локомотив" - "Сатурн", 12 июля (10-й тур) - "Москва" - "Зенит", 19 июля (11-й тур) - "Динамо" - "Рубин", 23 июля (12-й тур) - ЦСКА - "Крылья Советов".

Проверки были проведены по поручению президента РФС Виталия Мутко в соответствии с антидопинговым регламентом и регламентом проведения соревнований. Таким образом, были протестированы 8 из 16 клубов премьер-лиги. Результаты проведенных анализов показали, что пробы не содержат запрещенных допинговых средств, пишет «Спорт-Экспресс»