Хьюитт потребовал дополнительную охрану на матчи Кубка Дэвиса

Дополнительные охранники будут сопровождать сборную Австралии по теннису на матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Дэвиса, который пройдет 22-24 сентября в Аргентине, передает «Советский Спорт»

Такие меры предосторожности федерация тенниса Австралии предприняла, чтобы лидер национальной команды Ллейтон Хьюитт согласился играть. Экс-первая «ракетка» мира довольно не популярен в южноамериканской стране, из-за множества матчей против аргентинцев, в которых он действовал не по-джентельменски. Из-за этого у Ллейтона были опасения за свою безопасность.

«Безопасность наших теннисистов первостепенна в работе федерации, - сказал президент ФТА Стив Вуд. - Сейчас мы ведем работу с Международной теннисной федерацией и аргентинской федерацией, чтобы эти структуры гарантировали нам безопасность всех игроков».

Он также добавил, что на матчах розыгрыша Кубка Дэвиса всегда царит патриотическая атмосфера, поэтому проблема безопасности очень важна. Хьюитт, занимающий сейчас 13-ю строчку в рейтинг-листе Ассоциации теннисистов-профессионалов, пропустил первый раунд, который австралийцы выиграли у сборной Швейцарии, но участвовал в 1/4 финала против белоруской команды.