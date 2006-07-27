Баррикелло опровергает слухи о своем уходе

Рубенс Баррикелло отнесся весьма негативно к слухам о том, что он покинет Формулу-1 в конце сезона 2007, сообщает «Мир Формулы-1». На этой неделе некоторые источники цитировали высказывания бразильца, за чьими плечами уже более 230 Гран-при, о том, что он не желает покорить рекорд Риккардо Петрезе в 256 стартов. «Это решение будет одним из самых печальных в моей жизни», - сказал Рубенс.

Однако в собственной колонке на своем сайте Рубенс отметил, что был очень удивлен возникшим слухам о своем уходе, в то время как сам он усердно тестировал болид в Хересе. «Дайте мне только шанс! Я еще никогда так хорошо не водил и не был так счастлив. Говорить об уходе просто немыслимо».

Баррикелло также сообщил, что неконкурентоспособный болид Honda радикально не улучшился после тестов в Хересе, но все же улучшения есть.