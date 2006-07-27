Партнерство Toyota и Williams негативно сказалось на Midland

Команда MF1 Racing в настоящее время выступает на моторах Toyota. Но сегодня утром Toyota заявила, что будет поставлять моторы Williams в следующем году. Это заявление не стало большим сюрпризом для всех, но это означает что Midland придется подыскивать нового поставщика моторов для себя.

Колин Коллес: "Не секрет, что мы не будем ездить на моторах Toyota в следующем году. Но у нас есть много вариантов, поэтому я не беспокоюсь по этому поводу. Мы надеемся, что сможем сделать заявление относительно будущего нового поставщика моторов совсем скоро."

Есть несколько вариантов, но более предпочтительными кажутся поставки моторов от Renault или Cosworth, пишет «Мир Формулы-1»