Президент «Динамо» подал в отставку

Прошло заседание правления хоккейного клуба «Динамо». На нем подал в отставку президент «Динамо» Анатолий Харчук.



Среди причин, побудивших его пойти на этот шаг, он назвал «невозможность собственными силами 100% наполнить бюджет клуба на 100%», а также тот момент, что « в ЦС «Динамо» пришли новые управленцы, в команду которых он не входит». Согласно уставу, отставка президента клуба может быть одобрена только на общем Собрании клуба, которое назначено на 28 августа. До этого срока обязанности президента будет исполнять генеральный менеджер «Динамо» Михаил Титов. Сам Анатолий Харчук с субботы уходит в отпуск на 2 недели, сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на официальный сайт клуба.



Также был заслушан доклад главного тренера команды Владимира Крикунова об итогах выступления московского «Динамо» в сезоне 2005-2006 и задачах на текущий сезон. В целом, работа главного тренера была признана удовлетворительной.