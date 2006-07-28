«Реал» не хочет воевать с «Миланом» из-за Кака

Президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что не хотел бы, чтобы отношения между его клубом и итальянским «Миланом» были испорчены, сообщает агентство «Рейтер».



«Мы прочитали интервью президента «Милана» Адриано Галлиани и были очень удивлены. Мы абсолютно уверены, что это просто недоразумение и пишем это письмо с надеждой, что мы можем восстановить дружеские отношения между двумя великими клубами», - говорится в заявлении Рамона Кальдерона, передает «Советский Спорт».



Напомним, что в среду Адриано Галлиани выступил с критикой в адрес Кальдерона и спортивного директора «Реала» Предрага Миятовича, которые пытались любой ценой заполучить бразильского полузащитника миланцев Кака. «Милан» объявляет «Реалу» войну», - заявлял накануне Галлиани.