Теннис. Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в США

Вера Звонарева вышла в четвертьфинал турнира ВТА второй категории в Стэнфорде, обыграв во втором круге француженку Натали Деши. В следующем матче Звонареву ждет встреча с первой ракеткой турнира, прошлогодней победительницей бельгийкой Ким Клийстерс, передает «Советский Спорт».



Российская теннисистка Василиса Бардина, попавшая в основную сетку турнира из квалификации, не смогла преодолеть барьера второго круга, проиграв четвертой сеяной немке Анне-Лене Гренефельд.



Турнир ВТА. Стэнфорд (США). Призовой фонд 600000 долларов



Второй круг



Вера Звонарева (Россия) – Натали Деши (Франция) – 7:6 (7:5), 6:0

Анна-Лена Гренефельд (Германия, 4) – Василиса Бардина (Россия) – 6:3, 7:5

Патти Шнидер (Швейцария, 2) – Акико Моригами (Япония) – 6:1, 6:4

Николь Вайдисова (Чехия, 3) – Сибилл Баммер (Австрия) – 6:1, 6:4