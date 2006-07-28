Чемпиона по шахматам завтра отправят на зону

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов проведет 28 июля сеанс одновременной игры с заключенными колонии ФГУ ИК-13 в Нижнем Тагиле, передает Интерфакс.



Предполагается, что сеанс будет проходить около трех часов, после чего знаменитый шахматист намерен принять участие в съемках телепередачи и встретиться с шахматной общественностью города.

Сеанс одновременной игры с заключенными состоится на пятнадцати досках. 29 июля в планах Карпова – посещение шахматной школы при детском доме. Во время визита он проведет сеанс игры с учащимися этой школы на 40 досках.



Напомним, что 22 августа Анатолий Карпов примет участие в турнире по быстрым шахматам, который организует банк Credit Suisse. В этом турнире сыграют также Виктор Корчной, Юдит Полгар и Гарри Каспаров.