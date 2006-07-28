Луческу: Тимощук – один из лучших игроков в мире

Главный тренер донецкого “Шахтёра” Мирча Луческу заявил, что полузащитник команды Анатолий Тимощук - один из лучших игроков оборонительного плана в мире.



Сумму в 3 миллиона евро, предложенный “Селтиком” за Тимощука он назвал “не стоящей упоминания”. По словам тренера, “Фейенорд” тоже начал торги за Тимощука с этой цифры, однако сейчас дошёл уже до 7 миллионов, передает «SPORT.RU». Впрочем, клуб и сейчас не горит желанием отпускать игрока сборной Украины в Голландию.



Касательно остальных игроков команды Луческу рассказал, что разгневан поступком тренерского штаба сборной, заставившего защитника команды Дмитрия Чигринского пять матчей провести на уколах. У игрока травма, из-за которой он будет вне игры длительное время.