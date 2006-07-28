Луческу: Чигринским на ЧЕ попользовались

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов перед открытой тренировкой команды в четверг. Об этом сообщает Ua-football.



На вопрос о том, соответствует ли действительности информация о том, что защитник Флавиус Стойкан уйдет в дургой клуб, Луческу ответил: "Стойкану сегодня сделали операцию на мениске и, возможно, связках, в Болонье. Поэтому о его трансфере не может идти и речи. В ближайшие три месяца он будет недееспособен как футболист", передает «Газета.Ru».



На вопрос о защитнике Чигринском, тренер сказал: "Я и вчера, и сегодня разговаривал с доктором Биоска, который полетел вместе с Дмитрием. Пока известно, что до понедельника Чигринский будет проходить полный медицинский осмотр в итальянской клинике. Уже нашли, так сказать, источник травмы. К сожалению, мы здесь этого сделать не смогли. Думаю, что еще две-три недели продлится курс лечения. Проблема, как я и говорил, в том, что его заставляли пять матчей играть на уколах, что не допустимо для таких травм. Получается, что нашим футболистом попользовались 10 дней на чемпионате Европы, а сколько после этого будет продолжаться реабилитационный период - неизвестно. Те, кто принимал такое решение в сборной, поступили непорядочно по отношению к Дмитрию и к нашему клубу. Так что начинать Лигу чемпионов нам придется, возможно, без лучшего защитника «Шахтера». Примерно такая же ситуация и с Шустом".