Арестован чемпион по боксу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Заб Джуда был арестован в Нью-Йорке, после чего доставлен в суд пригорода Нью-Йорка Квинс. Представители полиции заявили, что знаменитый боксер задержан по иску о финансовых претензиях, однако сообщить детали отказались.



Арест произошел сразу после того, как Джуда закончил играть в баскетбольном матче, в котором наряду с ним принимали участие другие звезды американского спорта. Суд Квинса, в который был препровожден экс-чемпион, специализируется на семейных делах.



Как сообщает ALLBoxing.ru, предполагается, что иск против Джуды могла подать одна из его бывших подруг, с которой они имеют совместного ребенка. Стоит отметить, что Джуда до мая следующего года не имеет права выходить на ринг, поскольку он лишен на год боксерской лицензии.