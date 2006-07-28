На матче Лиги чемпионов ранили полицейских

Во время матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между болгарским «Левски» и грузинским «Сиони», проходившим в Софии, брошенные на поле файеры не только задержали игру, но и нанесли ранения десяти полицейским и пожарным. У пострадавших легкие ожоги и поверхностные ранения, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на МВД Болгарии.



Инцидент произошел в начале второго тайма, когда фанаты «Левски» забросали поле файерами. Арбитр был вынужден прервать игру на три минуты. Сами болельщики, в свою очередь, отмечали плохую заботу о безопасности на матче: на стадион, где проходил матч Лиги чемпионов, можно было пронести не только довольно безобидные петарды, но и любые другие взрывчатые вещества, так как полиция не производила личный досмотр болельщиков перед входом на трибуны.



Во время матча был задержан лишь один болельщик за хулиганство. Однако имеющаяся видеозапись оставляет надежду, что власти смогут привлечь к ответу всех зачинщиков беспорядков. По мнению полиции, файеры были принесены на трибуны во время перерыва.



Теперь же «Левски» ожидает санкций со стороны УЕФА. Стадиону клуба грозит дисквалификация на несколько матчей. А это значит, что футболисты «Левски» несколько встреч под эгидой УЕФА могут провести без зрителей.