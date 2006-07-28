Футболисты «Спартака» выиграли чемпионат мира

Юные футболисты новосибирской команды "Спартак" выиграли чемпионат мира Gothia Cup.



Как сообщает «РИА«Новости», в финальном матче спартаковцы в возрастной категории 1995 года рождения победили команду города Гетеборга со счетом 1:0.



"Всего в международном турнире, который проходил в Швеции, участвовало 1520 команд из 68 стран. Среди 11-летних футболистов за первое место на пьедестале сражалось 98 команд", - сказал сотрудник пресс-службы администрации Новосибирской области.



Новосибирский "Спартак" - первая российская команда, выигравшая Gothia Cup, отметили в пресс-службе.