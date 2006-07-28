Формула-1. Монтойя поборется за квартиру в Москве

Компания "Дон-Строй", которая организует в Москве гонки суперкаров, пригласила для участия в соревнованиях бывшего пилота команды "Формулы-1" McLaren-Mercedes колумбийца Хуана Пабло Монтойю, который перешел из королевских гонок в NASCAR.



В прошлом году автогонщик приезжал в российскую столицу на гонки "Дон-Строя", но только в качестве зрителя, отмечает «КП». Эти гонки в 2005 году проходили на набережной "Алых Парусов" по маршруту жилых комплексов компании-организатора.



Победителем соревнований, главным призом которых была элитная квартира в одном из домов жилого комплекса, стал один из профессиональных гонщиков. На сей раз интерес к гонке должно подогреть участие Монтойи. "Формула Дон-Строй" пройдет 23 сентября, причем в этот период в календаре гоночных соревнований не будет этапов "Формулы-1" и GP2.