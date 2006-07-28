Россия проведет турнир по теннису в Севастополе

В Севастополе на кортах спортклуба Черноморского флота РФ проходит турнир по теннису "Большая шляпа" с участием известных спортсменов, бизнесменов и политиков из России, сообщили в пресс-службе Института стран СНГ.



Турнир проводится в Севастополе впервые и посвящен Дню Военно-морского флота России и 10-летию Института стран СНГ.



Среди его участников - член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, летчик-космонавт Сергей Залетин, генерал-полковник ВС РФ Иван Чиж, футболист "Спартака" Николай Писарев.



В турнире также участвуют офицеры Черноморского флота, депутаты Севастопольского городского Совета, руководители Верховного Совета и правительства Автономной республики Крым.



"Проведением турнира российская общественность хотела бы подчеркнуть свою любовь и уважение к соотечественникам в Крыму и Севастополе. Город-герой Севастополь и Черноморский Флот - понятия, неразрывно связанные в истории", - отметили в пресс-службе.



"Сегодня, когда по решению президента Украины, Военно-морские силы Украины впервые с 1997 г. не участвуют официально в совместном с российскими моряками параде по случаю Дня ВМФ РФ, участники турнира сочли своим долгом принять приглашение и присоединиться к главному морскому празднику России в городе Севастополе", - сообщили в пресс-службе.



Организаторами турнира выступили спортклуб ЧФ РФ, Федерация тенниса России и Институт стран СНГ, передает «Утро.ru».