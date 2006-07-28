«Тур де Франс». Лэндис отрицает употребление допинга

Победитель знаменитой веломногодневки "Тур де Франс"-2006 американец Флойд Лэндис отрицает факт употребления допинга, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на ВВС.



Как стало известно накануне, допинг-проба американца после 17-го этапа велогонки дала положительный результат на тестостерон (анаболический стероид). Однако, отвечая на вопрос Sports Illustrated, употреблял ли он запрещенные препараты во время гонки, Лэндис ответил отрицательно.



По словам велогонщика, он не уверен в том, что благополучно пройдет повторный тест (так называемую пробу Б), но надеется доказать, что высокий уровень тестостерона является особенностью его организма.



"У меня нет объяснения тому, что произошло, - признается Лэндис. - Была ли это ошибка или что-то другое. Но знаю, что это не было вызвано какими-то внешними факторами. Все, что я прошу - предоставить мне шанс доказать свою невиновность".



В то же время он признал, что в прошлом году у него были проблемы с щитовидной железой, и ему приходилось принимать гормональные препараты, но в небольших количествах. Если проба Б тоже даст положительный результат, Лэндиса могут лишить победы на "Тур де Франс", дисквалифицировать и уволить из команды Phonak.